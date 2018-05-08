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В Башкирии в ДТП с маршруткой пострадали девять человек, включая детей
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В Башкирии в ДТП с маршруткой пострадали девять человек, включая детей

Сегодня, 14:22ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
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