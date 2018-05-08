В Башкирии в ДТП с маршруткой пострадали девять человек, включая детей

Сегодня, 8 мая, примерно в 11 часов утра в Сибае произошло серьезное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, на пересечении улиц Пионерской и Кирова столкнулись маршрутная "Газель" под управлением 56-летнего местного жителя и "Нива", за рулём которого находился 42-летний житель Баймакского района. От сильного удара микроавтобус потерял управление и врезался в дерево, а легковушка въехала в стену дома.

Есть предположение, что в происшедшем может быть виноват водитель легкового автомобиля, который не уступил путь маршрутке, двигавшейся по главной дороге.

Как сообщили в дорожной инспекции, в результате аварии девять человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших есть пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 12 лет.