В Башкирии подсудимый в знак протеста разделся в здании суда
Такой необычный «одиночный пикет» прошел в Стерлитамаке.
В минувший четверг нерядовое происшествие случилось в здании городского суда в Стерлитамаке. Происшедшее сняли на телефон судебные приставы, наблюдавшие за порядком в суде. По телевидению экстравагантный сюжет показал телеканал БСТ.
На видео можно рассмотреть обнаженного мужчину, который разбросал свои вещи по полу и прикрыл свои интимные места листком бумаги.
По уточненным данным, мужчина остался недоволен решением суда и выразил таким образом свое мнение. Сначала он ходит по коридорам суда в голом виде, а потом занял позицию возле кабинета заместителя председателя городского суда.
После непродолжительных переговоров приставам удалось уговорить голого человека одеться. Скорее всего, по итогам данного происшествия на него был составлен протокол о хулиганстве.