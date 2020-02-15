В Башкирии подсудимый в знак протеста разделся в здании суда

В минувший четверг нерядовое происшествие случилось в здании городского суда в Стерлитамаке. Происшедшее сняли на телефон судебные приставы, наблюдавшие за порядком в суде. По телевидению экстравагантный сюжет показал телеканал БСТ.

На видео можно рассмотреть обнаженного мужчину, который разбросал свои вещи по полу и прикрыл свои интимные места листком бумаги.

По уточненным данным, мужчина остался недоволен решением суда и выразил таким образом свое мнение. Сначала он ходит по коридорам суда в голом виде, а потом занял позицию возле кабинета заместителя председателя городского суда.