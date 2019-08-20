«Твои голые фото увидят все»: В Башкирии мужчину соблазнили в Сети и устроили шантаж

Подробности сообщили в пресс-службе полиции республики. Как выяснилось, на одном из сайтов знакомств 30-летний житель Белебеевского района познакомился с некой Аидой. Завязалась переписка, позже вылившаяся в откровенный разговор. Пара как ни в чем не бывало делилась друг с другом интимными фотографиями и даже видео.

В какой-то момент пылкая собеседница написала сообщение, что если мужчина не перечислит ей соответствующую сумму - 7 тысяч рублей, его обнаженные снимки увидят все его друзья и близкие.

Шокированный мужчина требование Аиды выполнил. Позже она потребовала еще пять тысяч рублей. Тогда местный житель обратился в полицию и рассказал обо всем.