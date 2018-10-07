В Уфе голый парень упал с окна 3-го этажа и бегал во дворе весь крови

Инцидент произошел в Дуванском бульваре. По словам очевидцев, голый парень влетел в окно квартиры на третьем этаже с квартиры сверху, который сдавался посуточно. Недолго думая, он спрыгнул из окна и упал на припаркованную внизу машину. После этого, он встал и начал ходить, как ни в чем не бывало. При этом он то маршировал, то странно дрыгался.