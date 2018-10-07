В Уфе голый парень упал с окна 3-го этажа и бегал во дворе весь крови
Сегодня, 12:45ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
При этом он совершал странные телодвижения. Очевидцы предполагают, что он находился под наркотическим опьянением.
Инцидент произошел в Дуванском бульваре. По словам очевидцев, голый парень влетел в окно квартиры на третьем этаже с квартиры сверху, который сдавался посуточно. Недолго думая, он спрыгнул из окна и упал на припаркованную внизу машину. После этого, он встал и начал ходить, как ни в чем не бывало. При этом он то маршировал, то странно дрыгался.
Очевидцам пришлось вызвать «скорую». Однако врачам удалось успокоить парня не сразу – он долго давался им.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей