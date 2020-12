Сегодня, 14 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики поздравил местных жителей с днем башкирского языка. Заместитель премьер-министра республики Азат Бадранов показал всем участникам совещания забавный ролик.

Видео снято на основе идеи сказки о «Золотой рыбке». По сюжету мужчина, не понимающий башкирский язык, ловит рыбку. Та на национальном языке просит рыбака отпустить её, взамен на три желания. Но мужчина не знает языка и не понимает, что ему говорит водоплавающая. В конце ролика рыбак зажаривает рыбку, оставшись «у разбитого корыта», как в сказке. Ролик рассмешил главу республики Радия Хабирова. Он также ответил всем участникам совещания: «Учите поэтому!».

