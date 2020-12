В Приморье два автомобиля, на которых владельцы приехали на зимнюю рыбалку, провалились под лед.

Газета “Известия” сообщает, что владельцы транспортных средств сумели снять уход авто под лед на камеры мобильных устройства, а после выложили запись в социальные сети. При этом, в Приморском крае законодательно запрещено выходить на тонкий лед и, вероятно, мужчин ждет штраф. На видео видно, что лед настолько тонкий, что не смог бы выдержать вес человека, не говоря о массе транспортного средства.

