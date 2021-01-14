В Башкирии скончался чемпион Европы по пауэрлифтингу Риф Гадиев

В Башкирии скончался чемпион Европы по пауэрлифтингу Риф Гадиев

Вчера, 10:01ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: vk.com
Накануне скоропостижно скончался «башкирский богатырь» Риф Гадиев. Об этом в социальных сетях сообщили знакомые спортсмена.

— Вчера скоропостижно ушел из жизни Риф Гадиев, наш одноклассник, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, двукратный вице-чемпион мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу, супертяжеловес и тренер. Он был сильным, умным, добрым, отзывчивым, простым человеком. Очень жаль. Пусть земля ему будет пухом, написала Фларида Вахитова.

Известно, что в юном возрасте спортсмен переболел полиомиелитом и долгое время мог двигаться только при помощи костылей, ему сделали 16 операций. После этого в возрасте 17 лет молодому человеку отрезало два пальца на левой руке. Также во время работы на заводе из-за несчастного случая он получил сильное сотрясение мозга и ослеп на один глаз. Тем не менее, он увлекся пауэрлифтингом и добился высот в этой сфере.

Прощание со спортсменом состоится 15 января на парковке стадиона «Нефтяник». Похороны состоятся на Северном кладбище Уфы.

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