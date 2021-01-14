В Башкирии скончался чемпион Европы по пауэрлифтингу Риф Гадиев

Известно, что в юном возрасте спортсмен переболел полиомиелитом и долгое время мог двигаться только при помощи костылей, ему сделали 16 операций. После этого в возрасте 17 лет молодому человеку отрезало два пальца на левой руке. Также во время работы на заводе из-за несчастного случая он получил сильное сотрясение мозга и ослеп на один глаз. Тем не менее, он увлекся пауэрлифтингом и добился высот в этой сфере.