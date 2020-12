В Уфе ушел из жизни заслуженный врач Башкирии Валентин Никитин

В Уфе скончался заслуженный врач Башкирии и России Валентин Никитин. Он ушел из жизни 21 декабря, сообщается на сайте Башкирского государственного медицинского университета.

Валентин Викторович работал профессором кафедры травматологии и ортопедии. Его научная деятельность была посвящена диагностике и хирургическому лечению патологии костей и суставов, оказанию неотложной помощи и этапному лечению пострадавших при политравме. Благодаря его труду, в жизнь внедрены такие методы как артроскопия, эндопротезирование и методы погружного остеосинтеза. Известно, что в 1998 году ученый основал ассоциацию травмотолог ортопедов и протезистов в Башкирии. За года своей научной деятельности написал три докторских и семнадцать кандидатских диссертаций.

