В Уфе ушел из жизни заслуженный врач Башкирии Валентин Никитин

Валентин Викторович работал профессором кафедры травматологии и ортопедии. Его научная деятельность была посвящена диагностике и хирургическому лечению патологии костей и суставов, оказанию неотложной помощи и этапному лечению пострадавших при политравме. Благодаря его труду, в жизнь внедрены такие методы как артроскопия, эндопротезирование и методы погружного остеосинтеза.