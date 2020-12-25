В Уфе ушел из жизни заслуженный врач Башкирии Валентин Никитин

В Уфе ушел из жизни заслуженный врач Башкирии Валентин Никитин

Вчера, 17:01ОбществоКарина МамаеваPhoto: БГМУ
В Уфе скончался заслуженный врач Башкирии и России Валентин Никитин. Он ушел из жизни 21 декабря, сообщается на сайте Башкирского государственного медицинского университета.

Валентин Викторович работал профессором кафедры травматологии и ортопедии. Его научная деятельность была посвящена диагностике и хирургическому лечению патологии костей и суставов, оказанию неотложной помощи и этапному лечению пострадавших при политравме. Благодаря его труду, в жизнь внедрены такие методы как артроскопия, эндопротезирование и методы погружного остеосинтеза.

Известно, что в 1998 году ученый основал ассоциацию травмотолог ортопедов и протезистов в Башкирии. За года своей научной деятельности написал три докторских и семнадцать кандидатских диссертаций.

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