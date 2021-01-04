В Уфе ушел из жизни народный артист и дирижер РБ Тагир Камалов

В Уфе ушел из жизни народный артист и дирижер РБ Тагир Камалов

Вчера, 17:13ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Национальный симфонический оркестр
В Уфе в возрасте 60 лет скончался знаменитый дирижер и основатель Национального симфонического оркестра Башкирии, народный артист Тагир Камалов. Об этом сообщили коллеги музыканта в социальных сетях.

— Тагир Камалов обращался к музыке самых разных эпох, стилей и направлений – от старинных мадригалов до новейших экспериментальных произведений XX века, не оставляя без внимания и симфоническую музыку Башкортостана: именно он стал первым дирижёром, реализовавшим идею создания Антологии симфонической музыки башкирских композиторов, — вспоминают о нем коллеги.

За годы работы мужчина провел в республике множество Международных фестивалей симфонической и хоровой музыки «Белая река» (1993-2002 гг.), ежегодные «Рождественские встречи», Фестиваль национальной профессиональной музыки «Наследие» (2005 г.), международные Фестивали молодых музыкантов-исполнителей им. З. Исмагилова и Н. Сабитова, Фестиваль музыки композиторов Поволжья, Урала и Республики Коми.

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