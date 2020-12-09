В Башкирии ушел из жизни театральный заслуженный артист республики Арсен Шайхисламов

— С первых дней работы проявил себя как способный, одаренный актер. Созданные им образы никогда не оставляли зрителей равнодушными. Являясь одним из ведущих артистов театра, с каждой новой ролью совершенствовал свое мастерство, становился высоким профессионалом сцены, рассказывают коллеги об усопшем.