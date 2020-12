В Башкирии ушел из жизни театральный заслуженный артист республики Арсен Шайхисламов

Сегодня, 9 декабря, на 45-ом году жизни скончался заслуженный артист республики Башкортостан Арсен Шайхисламов. Более 23 лет он проработал в Сибайском госбашдрамтеатре имени Мубарякова. Об этом сообщили коллеги покойного.

Арсен Шайхисламов устроился работать с Сибайский театр драмы сразу после окончания Уфимского государственного института искусств. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 2019 году за вклад в развитие и пропаганду театрального искусства. — С первых дней работы проявил себя как способный, одаренный актер. Созданные им образы никогда не оставляли зрителей равнодушными. Являясь одним из ведущих артистов театра, с каждой новой ролью совершенствовал свое мастерство, становился высоким профессионалом сцены, рассказывают коллеги об усопшем. Редакция Mkset приносит глубокие соболезнования родным и близким.

