В Уфе заметили человека, похожего на разыскиваемого маньяка

Он похож на мужчину, которого объявили в розыск.

Читатель Медиакорсети сообщил редакции, что накануне он заметил грузчика в одном из уфимских магазинов, похожего на разыскиваемого маньяка. Название магазина редакция не разглашает по понятным причинам.

Напомним, на территории Приволжского федерального округа продолжают искать подозреваемого в серии жестоких убийств. Мужчина убил уже более трех десятков женщин пожилого возраста. Обычно его жертвами становились одиноко проживающие в домах - «хрущевках» пожилые женщины возраста 75-90 лет.

Убийца внушал им доверие, представляясь сотрудником коммунальных либо социальных служб

Со слов свидетелей, сотрудниками полиции были установлены приметы подозреваемого. Это мужчина худощавого телосложения, рост 170 - 175 см, размер обуви 40 – 41, на вид ему 25-35 лет. Волосы и глаза темные, нос прямой, губы средние.