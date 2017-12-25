В Казани умерла жертва маньяка из Уфы, которая два года провела в коме

33-летняя уфимка Аня Бармина скончалась, пролежав больше двух лет в коме.

Сегодня, 25 декабря, пришло скорбное известие о том, что в казанской клинике скончалась молодая жительница Уфы Аня Бармина, трагическая судьба которой без преувеличения заставила переживать всю страну.

- Бармина Аня умерла сегодня ночью в 18 больнице города Казани. В сознание за последние два года так и не пришла. Предварительная причина смерти: сердечно-легочная недостаточность. Время и место похорон пока неизвестно, как появится информация, сразу опубликуем сообщение в этой группе. Всем спасибо за поддержку, - написали администраторы группы, созданной в поддержку Ани в соцсетях. Администраторами были подруга Ани, а также ее двоюродные брат и сестра.

Напомним, Аня стала жертвой 39-летнего сексуального маньяка Гизара Зиянгареева поздно вечером 29 сентября 2015 года. Ее истерзанное тело, заметила вагоновожатая на трамвае и вызвала «скорую помощь». Врачи определили, что над Аней жестоко надругался неизвестный преступник. У Ани пропали также сотовый телефон, ноутбук и 64 тысячи рублей – выручка от продаж, которую она готовилась сдать сетевой компании.

Полиции удалось вычислить и задержать маньяка, который оказался, кстати, семейным человеком. Тем не менее, следователям удалось доказать еще шесть фактов изнасилований, совершенных Зиянгареевым. Мужчина своей вины на суде так и не признал, вел себя очень вызывающе. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Убитая горем мама Ани и ее родственники старались постоянно быть возле ее постели, до последнего питая надежду, что Анюта проснется и постепенно пойдет на поправку. На лечение Ани собирали средства неравнодушные люди, ее возили в другие города на лечение. К сожалению, чуда не случилось.