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Маньяк

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2024
Орудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненному
21 марта, 14:19
2023
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
8 августа 2023, 04:53
Изуродовал прямо возле аэропорта: предвестник Чикатило убил беременную уфимку
Трагическую историю о смерти своей любимой дочери решила рассказать убитая горем мать. Женщина раскрыла подробности, которые шокировали окружающих.
19 июня 2023, 05:02
2021
Предвестник Чикатило: 50 лет назад внуковский маньяк убил 23-летнюю беременную уфимку
Трагическую историю жертвы внуковского маньяка Лены Соляниковой мы рассказываем по воспоминаниям её матери Ирины Николаевны Кугаевской из Уфы.
18 мая 2021, 11:15
2020
«Поволжский маньяк» признался в многочисленных убийствах женщин
1 декабря 2020, 12:29
2018
В Башкирии ведется поиск извращенца, напугавшего школьницу
Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера рано утром в парке.
29 октября 2018, 05:37
Женщина-депутат потрясла всех рассказом, как в Башкирии растерзали маньяка
Жительница поселка Серафимовский из Башкирии выступила на похоронах трагически погибшей молодой женщины в Татарстане.
14 января 2018, 07:00
2017
В Казани умерла жертва маньяка из Уфы, которая два года провела в коме
33-летняя уфимка Аня Бармина скончалась, пролежав больше двух лет в коме.
25 декабря 2017, 12:41
В Уфе нашли сбежавшего из психбольницы пациента
Сбежавший пациент навел шумихи не только среди людей, но и в СМИ. Его искали несколько дней.
28 сентября 2017, 13:22
В МВД Уфы подтвердили информацию о поисках сбежавшего пациента психбольницы
За сутки по сети разлетелась ориентировка, на сбежавшего из психиатрической клиники пациента.
27 сентября 2017, 11:31
В Уфимском районе местные жители сообщили о маньяке
В правоохранительных органах республики прокомментировали информацию.
14 сентября 2017, 11:33

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