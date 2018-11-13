В Башкирии «десятка» столкнулась с «Калиной», есть погибший

Вчера вечером, 12 ноября, в Дюртюлинском районе на третьем километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись две легковушки, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ

На трассе столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 38-летнего местного жителя и «Лада Калина», за рулём которой находился 33-летний житель Белебея.

Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ