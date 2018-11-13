В Башкирии «десятка» столкнулась с «Калиной», есть погибший
Сегодня, 11:12ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
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Водитель одной легковушки скончался, второй с травмами доставлен в больницу.
Вчера вечером, 12 ноября, в Дюртюлинском районе на третьем километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись две легковушки, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
На трассе столкнулись «ВАЗ-2110» под управлением 38-летнего местного жителя и «Лада Калина», за рулём которой находился 33-летний житель Белебея.
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Фото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
В результате ДТП водитель «десятки» от полученных травм скончался, второй водитель госпитализирован. Сейчас проводится расследование.
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