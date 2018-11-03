В ДТП под Уфой погибли два человека

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Еще один человек доставлен в больницу.
В ночь на субботу, 3 ноября, под Уфой в Кушнаренковском районе на 1295 километра автодороги «Москва-Уфа» произошло ДТП. Автомобиль Kia Cerato съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии двое погибших – водитель и 27-летний пассажир. Еще один пассажир 21 года получил травмы, его доставили в больницу. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».
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