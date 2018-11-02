На трассе в ДТП в Башкирии погиб трехлетний мальчик
Сегодня, 17:54ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
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Малыш скончался по пути в больницу, его сестренка и мать живы.
Сегодня, 2 ноября, смертельное ДТП произошло на автодороге Стерлитамак-Салават в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По уточненным данным, там столкнулись автомобили «ЗАЗ Шанс» и «Форд Фокус». За рулем первого автомобиля находилась 24-летняя женщина, в салоне с ней были трехлетний сын и четырехлетняя дочка.
После столкновения всех троих пострадавших отправили в больницу, но мальчик, к сожалению, скончался в дороге.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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