Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизни водителя и его пассажира

Авария зафиксирована на 190 км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на территории Дуванского района республики. 55-летний водитель Volvo S40 в результате аварии скончался на месте ДТП, а его 42-летний пассажир был доставлен в больницу. К несчастью, врачам не удалось спасти его жизнь – через три часа после автокатастрофы он скончался от полученных травм.