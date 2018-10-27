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Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизни водителя и его пассажира
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Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизни водителя и его пассажира

Сегодня, 16:35ПроисшествияЗиля АскероваФото: пресс-служба УГИБДД по РБ
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