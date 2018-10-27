Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизни водителя и его пассажира
Сегодня, 16:35ПроисшествияЗиля АскероваФото: пресс-служба УГИБДД по РБ
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По данным пресс-службы Управления ГИБДД РБ, 55-летнему мужчине не удалось справиться управлением автомобиля, и он опрокинулся в кювет.
Авария зафиксирована на 190 км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на территории Дуванского района республики. 55-летний водитель Volvo S40 в результате аварии скончался на месте ДТП, а его 42-летний пассажир был доставлен в больницу. К несчастью, врачам не удалось спасти его жизнь – через три часа после автокатастрофы он скончался от полученных травм.
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