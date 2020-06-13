Сезон открыт: в Башкирии в реке утонул пятилетний малыш и трое мужчин

Накануне, 12 июня, в реках и озерах Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

В Дуванском районе утонул пятилетний ребенок в реке Мелекас возле села Сальевка.

В Уфимском районе в реке Дёма в районе поселка Таптыково утонул 43-летний мужчина, а в Давлекановском районе в озере Аслыкуль утонул 29-летний житель.

В Уфе, в районе школы олимпийского резерва из реки Белой спасатели извлекли тело мужчины, личность которого устанавливается.