Сезон открыт: в Башкирии в реке утонул пятилетний малыш и трое мужчин
Сегодня, 11:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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На водоемах Башкирии за сутки утонули четыре человека, в том числе ребенок.
Накануне, 12 июня, в реках и озерах Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.
В Дуванском районе утонул пятилетний ребенок в реке Мелекас возле села Сальевка.
В Уфимском районе в реке Дёма в районе поселка Таптыково утонул 43-летний мужчина, а в Давлекановском районе в озере Аслыкуль утонул 29-летний житель.
В Уфе, в районе школы олимпийского резерва из реки Белой спасатели извлекли тело мужчины, личность которого устанавливается.
Напомним, купальный сезон открылся 1 июня.
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