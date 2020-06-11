Под Пермью в реке утонули двое несовершеннолетних
Сегодня, 19:02ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
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На территории Пермского края, во время отдыха на реке Коса, утонули два подростка.
Как сообщает газета “Известия”, инцидент случился 9 июня под поселком Кордон. Всего на реке отдыхали восемь детей в возрасте от 15 - 16 лет. При этом, несовершеннолетние купались на мелководье, но течением их унесло на глубину.
В результате инцидент спастись не смогли двое детей. Один из них пытался спасти девушку, но в результате погиб сам.
По факту произошедшего проводится проверка.
Подчеркивается, что тело одного из подростков вытащили сотрудники полиции. Второго пока найти не удалось.
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