В канун лета в Башкирии в реке утонул подросток

Сегодня, 31 мая, произошло несчастье в воронке карьера, затопленной водой. Подробности сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По уточненным данным, подросток с друзьями отправился позагорать на берегу карьера с водой и решил искупаться. К сожалению, он утонул. Спасти его никто не успел.

Следком проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка.