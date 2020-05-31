В канун лета в Башкирии в реке утонул подросток
Вчера, 20:57ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Следком проводит проверку по факту гибели 14-летнего мальчика в водоеме в Стерлитамаке.
Сегодня, 31 мая, произошло несчастье в воронке карьера, затопленной водой. Подробности сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
По уточненным данным, подросток с друзьями отправился позагорать на берегу карьера с водой и решил искупаться. К сожалению, он утонул. Спасти его никто не успел.
Следком проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка.
Смерть мальчика стал первой трагедией на пороге лета, спасатели и сотрудники госкомитета по ЧС просят взрослых быть внимательнее и следить за досугом детей.
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