В Уфе из горящего дома спасли 40 человек, в том числе девять детей

На место пожара незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники установили, что возгорание произошло в общем коридоре на третьем этаже здания, из-за чего весь подъезд оказался в дыму. Пожарные и спасатели провели эвакуацию жителей. Из горящего дома удалось вывести 40 человек, в том числе девять детей.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. В настоящее время сотрудники выясняют причины и обстоятельства возгорания.
Напомним, ранее, 11 января, в садовом доме СНТ «Автомобилист» населенного пункта Богомоловка Чишминского района сгорел одноэтажный кирпичный дом. В пожаре погибли женщина и мужчин 1964 года рождения.