В Уфе из горящего дома спасли 40 человек, в том числе девять детей

На место пожара незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники установили, что возгорание произошло в общем коридоре на третьем этаже здания, из-за чего весь подъезд оказался в дыму. Пожарные и спасатели провели эвакуацию жителей. Из горящего дома удалось вывести 40 человек, в том числе девять детей.