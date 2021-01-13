В Уфе из горящего дома спасли 40 человек, в том числе девять детей

В Уфе из горящего дома спасли 40 человек, в том числе девять детей

Вчера, 17:21ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня, 13 января, в многоквартирном доме № 21/5 по улице Мушникова в Уфе произошёл пожар. Информация об этом поступила в 12:00, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

На место пожара незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники установили, что возгорание произошло в общем коридоре на третьем этаже здания, из-за чего весь подъезд оказался в дыму. Пожарные и спасатели провели эвакуацию жителей. Из горящего дома удалось вывести 40 человек, в том числе девять детей.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. В настоящее время сотрудники выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Photo:МЧС по РБ

Напомним, ранее, 11 января, в садовом доме СНТ «Автомобилист» населенного пункта Богомоловка Чишминского района сгорел одноэтажный кирпичный дом. В пожаре погибли женщина и мужчин 1964 года рождения.

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