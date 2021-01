В Башкирии пожар унёс жизни двух человек

Сегодня, 11 января, в 09:47 в МЧС по Башкирии поступило сообщение о пожаре в садовом доме СНТ «Автомобилист» населенного пункта Богомоловка Чишминского района. На месте пожара было обнаружено два тела.

На момент прибытия пожарных горел одноэтажный кирпичный дом. Пожар удалось локализовать в 09:58 на площади 1,5 квадратных метра. В 10:00 открытое горение было ликвидировано. К сожалению, на месте пожара обнаружено два тела: мужчины и женщины 1964 года рождения. По данным пресс-службы МЧС, в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Напомним, в новогоднюю ночь в Башкирии произошло сразу несколько пожаров, которые унесли жизни пятерых мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Происшествия зарегистрированы в Уфе, Салавате, Кугарчинском и Чишминском районах.

