В Башкирии пожар унёс жизни двух человек

На момент прибытия пожарных горел одноэтажный кирпичный дом. Пожар удалось локализовать в 09:58 на площади 1,5 квадратных метра. В 10:00 открытое горение было ликвидировано. К сожалению, на месте пожара обнаружено два тела: мужчины и женщины 1964 года рождения.
По данным пресс-службы МЧС, в тушении пожара принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, в новогоднюю ночь в Башкирии произошло сразу несколько пожаров, которые унесли жизни пятерых мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Происшествия зарегистрированы в Уфе, Салавате, Кугарчинском и Чишминском районах.