В Башкирии пожар унёс жизни двух человек

На момент прибытия пожарных горел одноэтажный кирпичный дом. Пожар удалось локализовать в 09:58 на площади 1,5 квадратных метра. В 10:00 открытое горение было ликвидировано. К сожалению, на месте пожара обнаружено два тела: мужчины и женщины 1964 года рождения.