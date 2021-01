МЧС Башкирии заявило о пяти жертвах пожара 31 декабря и в новогоднюю ночь

Все погибшие — мужчины от 57 до 80 лет, сообщило министерство.

В Башкирии в день Нового года и в новогоднюю ночь произошло несколько пожаров в Уфе, Салавате, Кугарчинском и Чишминском районах. В результате происшествий погибли пятеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. Так, днем 31 декабря огонь охватил однокомнатную квартиру в доме по улице Кремлевской в Уфе. В результате было спасено 10 жильцов. Жертвой стал 60-летний мужчина. Также в этот же день при пожаре в строительном вагончике в селе Сабурово Чишминского района погиб 57-летний мужчина. Еще один 80-летний житель Башкирии погиб при пожаре в жилом доме по улице Гафури в деревне Бикбулатово Кугарчинского района. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в многоквартирном доме по улице Октябрьской в Салавате. Жертвой пожара стал 56-летний жилец дома, спасти удалось 10 человек, пятеро были эвакуированы. Также 1 января в 04:53 пожар произошел в жилом частном доме по улице Ленина в Чишмах. В результате пожара 62-летний мужчина погиб, 77-летняя женщина была госпитализирована в местную больницу. Причины пожаров и обстоятельства устанавливают следственно–оперативная группа и дознаватель МЧС России.

