МЧС Башкирии заявило о пяти жертвах пожара 31 декабря и в новогоднюю ночь

Так, днем 31 декабря огонь охватил однокомнатную квартиру в доме по улице Кремлевской в Уфе. В результате было спасено 10 жильцов. Жертвой стал 60-летний мужчина. Также в этот же день при пожаре в строительном вагончике в селе Сабурово Чишминского района погиб 57-летний мужчина. Еще один 80-летний житель Башкирии погиб при пожаре в жилом доме по улице Гафури в деревне Бикбулатово Кугарчинского района.