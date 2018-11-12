Пожар в детском саду в Уфе: эвакуирован 61 человек

Сегодня, в 12.55 часов по местному времени в МЧС обратились с сообщением о возгорании в одном из детских садов Орджоникидзевского района Уфы.

- На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 24 человек личного состава, а также медики, сотрудники газовой службы и электросетей. На момент прибытия сотрудниками детского сада проведена эвакуация 48 детей и 13 человек персонала, - сообщила Елена Артемова, 22 отряд ФПС по РБ.