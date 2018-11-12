Пожар в детском саду в Уфе: эвакуирован 61 человек
Сегодня, 15:14ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: пресс-служба МЧС РБ
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Возгорание произошло сегодня в полдень.
Сегодня, в 12.55 часов по местному времени в МЧС обратились с сообщением о возгорании в одном из детских садов Орджоникидзевского района Уфы.
- На место выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 24 человек личного состава, а также медики, сотрудники газовой службы и электросетей. На момент прибытия сотрудниками детского сада проведена эвакуация 48 детей и 13 человек персонала, - сообщила Елена Артемова, 22 отряд ФПС по РБ.
Пожар случился из-за возгорания стиральной машины в подвальном помещении. Пострадавших и погибших нет.
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