В Башкирии произошел пожар в здании политехнического колледжа, эвакуированы люди

Накануне, 5 ноября, в 17.10 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступило сообщение о загорании в подвале Стерлитамакского политехнического колледжа.

По данным спасателей, на место направлены 4 пожарных автомобиля и 12 огнеборцев.

На месте выяснилось, что горит хозяйственный инвентарь, знимающий 4 кв.метра в подвале. Огонь удалось затушить уже через 20 минут.

Обошлось без пострадавших. В выходной там почти не оказалось людей. Из спортивного зала на первом этаже были эвакуированы 5 человек, занимавшихся там спортом.