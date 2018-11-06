В Башкирии произошел пожар в здании политехнического колледжа, эвакуированы люди
Сегодня, 10:09ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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К счастью, в выходной день там почти не было педагогов и студентов.
Накануне, 5 ноября, в 17.10 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступило сообщение о загорании в подвале Стерлитамакского политехнического колледжа.
По данным спасателей, на место направлены 4 пожарных автомобиля и 12 огнеборцев.
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На месте выяснилось, что горит хозяйственный инвентарь, знимающий 4 кв.метра в подвале. Огонь удалось затушить уже через 20 минут.
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Обошлось без пострадавших. В выходной там почти не оказалось людей. Из спортивного зала на первом этаже были эвакуированы 5 человек, занимавшихся там спортом.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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