В Башкирии произошли 3 пожара с погибшими

Сегодня утром сгорел бревенчатый дом в Давлеканово. После тушения пожара в нем обнаружили тело погибшего 54-летнего мужчины. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая должна выяснить причины пожара и смерти мужчины. Предварительная причина – бытовая, нарушение правил обращения с приборами. Об этом сообщают в Управлении МЧС России по Башкирии.