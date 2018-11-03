В Башкирии произошли 3 пожара с погибшими

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Во всех трех пожарах сгорели частные деревянные дома.
Сегодня утром сгорел бревенчатый дом в Давлеканово. После тушения пожара в нем обнаружили тело погибшего 54-летнего мужчины. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, которая должна выяснить причины пожара и смерти мужчины. Предварительная причина – бытовая, нарушение правил обращения с приборами. Об этом сообщают в Управлении МЧС России по Башкирии.
Также сегодня утром сгорел частный бревенчатый дом в селе Мишкино. Аналогичный пожар произошел в селе Чекмагуш. В результате тушения пожара было обнаружено тело 63-летней женщины. Как и в первом случае, здесь также предварительной версией является нарушение правил пользования электрообогревательными приборами.
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