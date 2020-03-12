В Башкирии в страшном пожаре погибли три человека
Вчера, 14:45ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Подробности пожара в Куюргазинском районе сообщили в МЧС по Башкирии.
В региональном МЧС сообщили, что возгорание в жилом доме на Совхозной улице в поселке Айсуак началось сегодня, 23 марта, в 13:00
Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели огонь на втором этаже жилого кирпичного дома, огонь распространился на 20 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 13:37, а потушить в 13:47.
По данным спасателей, после тушения пожара были обнаружены тела троих человек: двух женщина и мужчину. Возраст погибших и причины смерти пока что не уточняются.
Следственный комитет передал, что по факту случившегося в настоящий момент на месте происшествия проводится доследственная проверка- опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства.
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