В Башкирии в страшном пожаре погибли три человека

В региональном МЧС сообщили, что возгорание в жилом доме на Совхозной улице в поселке Айсуак началось сегодня, 23 марта, в 13:00

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то увидели огонь на втором этаже жилого кирпичного дома, огонь распространился на 20 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 13:37, а потушить в 13:47.

По данным спасателей, после тушения пожара были обнаружены тела троих человек: двух женщина и мужчину. Возраст погибших и причины смерти пока что не уточняются.