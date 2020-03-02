В Башкирии в страшном пожаре скончался 67-летний мужчина
2 марта, 14:03ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Подробности страшного пожара в Белорецке, который произошел сегодня, 2 марта, сообщили в региональном МЧС.
Спасатели сообщили, что пожар начался в многоквартирном доме на улице Кирова. С места происшествия эвакуировали шестерых человек и одного ребенка.
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Фото: МЧС по Башкирии
В числе эвакуированных оказался и сильно пострадавший пожилой 67-летний мужчина, которого после эвакуации передали сотрудникам скорой помощи, несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось.
В настоящий момент пожар уже потушен, на месте работали 3 единицы техники и 10 человек. Причины возгорания пока что устанавливаются.
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