В Башкирии в страшном пожаре скончался 67-летний мужчина

Спасатели сообщили, что пожар начался в многоквартирном доме на улице Кирова. С места происшествия эвакуировали шестерых человек и одного ребенка.

Фото: МЧС по Башкирии

В числе эвакуированных оказался и сильно пострадавший пожилой 67-летний мужчина, которого после эвакуации передали сотрудникам скорой помощи, несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось.