В Башкирии назвали причину пожара, который унес две жизни

По данным ведомства, двое мужчин 61 и 36 лет погибли из-за курения в постели в состоянии алкогольного опьянения. Тела обнаружили уже во время тушения пожара.

«Зачастую причиной возгорания становится курение в постели в состоянии опьянения. Человек, принявший излишнюю дозу алкоголя, засыпает с сигаретой в руке. В результате возникает возгорание, что приводит к тяжёлым последствиям», – передали в госкомитете.