В Башкирии назвали причину пожара, который унес две жизни
11 марта, 13:14ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Подробности происшествия передали в госкомитете по ЧС республики.
По данным ведомства, двое мужчин 61 и 36 лет погибли из-за курения в постели в состоянии алкогольного опьянения. Тела обнаружили уже во время тушения пожара.
«Зачастую причиной возгорания становится курение в постели в состоянии опьянения. Человек, принявший излишнюю дозу алкоголя, засыпает с сигаретой в руке. В результате возникает возгорание, что приводит к тяжёлым последствиям», – передали в госкомитете.
Напомним, возгорание началось 9 марта в Чишминском районе. Ранее было известно, что жилой дом горел на Солнечной улице населенного пункта Заводянка Чишминского района республики. Пожарные боролись с возгоранием на протяжении двух часов.
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