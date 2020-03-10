В Башкирии из пожара эвакуировали 32 человека

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило вчера вечером около 17:00. В МЧС сообщили, что возгорание началось в квартире на улице Худайбердина в Стерлитамаке.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на момент прибытия было замечено сильное задымление, огонь распространился на площади 15 квадратных метров в квартире на четвертом этаже.