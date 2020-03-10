В Башкирии из пожара эвакуировали 32 человека
10 марта, 09:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В МЧС по Башкирии сообщили подробности пожара в жилом доме.
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило вчера вечером около 17:00. В МЧС сообщили, что возгорание началось в квартире на улице Худайбердина в Стерлитамаке.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пресс-службе ведомства уточнили, что на момент прибытия было замечено сильное задымление, огонь распространился на площади 15 квадратных метров в квартире на четвертом этаже.
Свою работу спасатели начали с эвакуации 34 человек, среди которых были семеро детей. Локализовать пожар удалось в 17:17, полностью ликвидировать в 17:42. По данным МЧС, в результате пожара пострадал 58-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей