В Башкирии пьяному виновнику ДТП изменили условный срок на реальный

Водителю предстоит провести год в колонии-поселении.

29-летний житель Стерлитамака Рустам Бурханшин был ранее приговорен к году лишения свободы условно за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, но приговор ужесточили, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В августе 2017 года мужчина сел пьяным за руль «ВАЗ-21060» без водительского удостоверения. На улице Октября в Стерлитамаке он проехал на красный сигнал светофора и сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.