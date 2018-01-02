В Башкирии в первый день нового года парень 18 лет насмерть сбил пешехода
Сегодня, 12:22ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gibdd.ru
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Вчера вечером на 11-ом километре автодороги Бирск-Чирша-Тартыш произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель на ВАЗ-2108 насмерть сбил 34-летнего мужчину.
Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции республики, предположительно, пешеход шёл по краю проезжей части в тёмной одежде без светоотражающих элементов. Сбив его насмерть, водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - говорится в сообщении госавтоинспекции.
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