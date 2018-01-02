В Башкирии в первый день нового года парень 18 лет насмерть сбил пешехода

Вчера вечером на 11-ом километре автодороги Бирск-Чирша-Тартыш произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель на ВАЗ-2108 насмерть сбил 34-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции республики, предположительно, пешеход шёл по краю проезжей части в тёмной одежде без светоотражающих элементов. Сбив его насмерть, водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу.