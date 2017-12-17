В Башкирии на трассе иномарка сбила насмерть подростка
17 декабря, 10:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: группа "БашДТП"
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15-летняя девочка погибла на месте происшествия от полученных травм.
Вчера, 16 декабря, вечером смертельное ДТП произошло на трассе Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД.
По данным ГИБДД, автомобиль Renault Duster, который вел житель Самарской области, на большой скорости сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, и переехал ее. Школьница скончалась на месте.
По предварительным данным, девочка приехала на выходные к родителям из Уфы, где училась в гимназии. Вечером во время прогулки она внезапно решила перебежать трассу, н дойдя всего несколько метров до пешеходного перехода. Иномарка притормозить не успела и сбила ее.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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