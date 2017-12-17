В Башкирии на трассе иномарка сбила насмерть подростка

15-летняя девочка погибла на месте происшествия от полученных травм.

По данным ГИБДД, автомобиль Renault Duster, который вел житель Самарской области, на большой скорости сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, и переехал ее. Школьница скончалась на месте.

По предварительным данным, девочка приехала на выходные к родителям из Уфы, где училась в гимназии. Вечером во время прогулки она внезапно решила перебежать трассу, н дойдя всего несколько метров до пешеходного перехода. Иномарка притормозить не успела и сбила ее.