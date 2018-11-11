В Уфе во дворе нашли тело погибшей пенсионерки

Сегодня, 11 ноября, во дворе одного из многоэтажных домов по проспекту Октября в Уфе было найдено тело мертвой пенсионерки. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

Напомним, накануне похожий случай произошел с юной жительницей республики в городе Чайковском Пермской области. Студентка медицинского колледжа родом из села Старобалтачево была найдена также во дворе многоэтажки. Она тоже выпала из окна здания. Родственники погибшей ищут информацию о последних днях ее жизни.