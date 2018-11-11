В Уфе во дворе нашли тело погибшей пенсионерки
Сегодня, 19:02ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Трагедия произошла возле одного из высотных домов по проспекту Октября.
Сегодня, 11 ноября, во дворе одного из многоэтажных домов по проспекту Октября в Уфе было найдено тело мертвой пенсионерки. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».
По предварительным данным, женщина выпала из окна восьмого этажаа. Причины происшедшего уточняются.
Напомним, накануне похожий случай произошел с юной жительницей республики в городе Чайковском Пермской области. Студентка медицинского колледжа родом из села Старобалтачево была найдена также во дворе многоэтажки. Она тоже выпала из окна здания. Родственники погибшей ищут информацию о последних днях ее жизни.
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