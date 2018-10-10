В Башкирии девочка выпала из окна третьего этажа

Нетипичное для прохладного октября ЧП произошло в городе Белебее сегодня, 10 октября. Их окна третьего этажа многоквартирного дома там выпала маленькая девочка. По предварительным данным, ребенок мог облокотиться на москитную сетку, которая его не выдержала. Окно открыли, видимо, в связи с потеплением.

На видео, появившемся в социальных сетях, маленькую девочку, упавшую на землю, подхватила женщина, чтобы передать прибывшим медикам «скорой помощи». Как выяснилось позднее, родителей девочки дома не было. Отец находился на работе, а мать с другими детьми - в больнице. Почему маленькая девочка оказалась предоставлена сама себе, выяснят проверяющие.

По уточненным данным, в результате падения девочка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавшем ребенке уточняются.