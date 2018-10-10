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В Башкирии девочка выпала из окна третьего этажа
Сюжеты:
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В Башкирии девочка выпала из окна третьего этажа

Сегодня, 19:01ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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