Студентка из Башкирии выпала из окна высотки в Пермской области
Сегодня, 02:00ПроисшествияТатьяна МайороваФото: progorod59.ru
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Родственники 17-летней девушки просят поделиться инфрмацией всех, кто мог общаться с ней перед гибелью.
Накануне, 10 ноября, трагедия произошла в городе Чайковском Пермской области. Подробности сообщил портал progorod59.ru.
По предварительным данным, 17-летняя уроженка села Старобалтачево приехала в город Чайковский учиться в местном медицинском колледже. Вчера, по словам одногруппников, она собиралась пойти на учебу, однако в колледже так и не появилась. Позднее ее тело было найдено возле 10-этажного дома.
- Я встретила ее в лифте незадолго до произошедшего, - рассказала жительница подъезда дома, возле которого была найдена погибшая девушка. - Было видно, что она ревела.
Друзья и родственники погибшей девушки просят помочь всех, кто что-либо знает о ней. Сделать это можно, обратившись в полицию по телефону 02.
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