Студентка из Башкирии выпала из окна высотки в Пермской области

Накануне, 10 ноября, трагедия произошла в городе Чайковском Пермской области. Подробности сообщил портал progorod59.ru.

По предварительным данным, 17-летняя уроженка села Старобалтачево приехала в город Чайковский учиться в местном медицинском колледже. Вчера, по словам одногруппников, она собиралась пойти на учебу, однако в колледже так и не появилась. Позднее ее тело было найдено возле 10-этажного дома.

- Я встретила ее в лифте незадолго до произошедшего, - рассказала жительница подъезда дома, возле которого была найдена погибшая девушка. - Было видно, что она ревела.