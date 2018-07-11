На УМПО двое рабочих получили ожоги

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Гострудинспекция проводит проверку по данному факту.
В ведомстве сообщили, что на моторостроительном предприятии расследуют групповой несчастный случай с рабочим УМПО и сотрудником электромонтажной компании.
ЧП произошло 8 июля. Во время порверки чередования фаз на трансформатной подстанции произошло короткое замыкание, возникла электродуга, пострадали два человека.
Они получили ожоги различной степени тяжести.
Региональная Гострудинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.
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