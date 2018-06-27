В Уфе на УМПО придавило станком человека

Проверку по факту ЧП на производстве проводит Гострудинспекция.
В минувший понедельник, 25 июня, произошло серьезное ЧП на территории ПАО «ОД-УМПО». Как сообщили в Гострудинспекции, которая ведет расследование происшествия, в результате ЧП пострадали водитель грузовика и слесарь, обоим по 40 лет.
Как следует из сообщения инспекции, несчастье произошло во время демонтажа токарно-карусельного станка. Суппорт весом от полутора до двух тонн, удерживаемый на одном из четырех болтов, упал и придавил водителя к траверсе станка. Позднее он скончался в реанимации.
Слесарь, пытавшийся помочь приятелю, попробовал поднять части станка и повредил ключицу. Сейчас он находится в стационаре. Специалист Гострудинспекции проверяет соблюдение норм охраны труда, включая обучение работников безопасным методам работы.
Уточним, что УМПО является одним из первых предприятий в республике, которое внедрило у себя методику бережливого производства, одним из ключевых правил которого является организация безопасных условия труда.