Экс-министр обороны Сердюков вышел из руководства УМПО
Сегодня, 16:39ЭкономикаМарат ГареевФото: ok.ru
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На собрании акционеров компании сменили половину совета директоров.
Бывший министр обороны России, а ныне индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, возглавлявший совет директоров ПАО ОДК УМПО с лета 2016 года, покинул этот пост. Новый состав совета директоров был избран на общем собрании акционеров общества, которое состоялось 29 июня. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ – Башкортостан».
В новом совете директоров сменилось более половины членов. В частности, места четырех представителей «Ростеха», включая Анатолия Сердюкова, заняли три представителя «Объединенной двигателестроительной компании», а также руководитель направления управления финансовыми рисками «Ростеха».
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