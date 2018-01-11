В Башкирии депутат сельсовета пойдет под суд за подделку документов

Обвиняемая не признала вину в совершении преступления.

40-летний депутат Таймасовского сельсовета Куюргазинского района обвиняется по статье «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В апреле 2017 года обвиняемую отстранили от должности председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Тулпар» из-за неудовлетворительной работы, однако она подделала документ о продлении её полномочий.

Налоговая служба внесла изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основе поддельных документов. Члены кооператива обратились в правоохранительные органы, когда узнали о случившемся.