Экс-депутат горсовета Уфы Баутский оправдан по делу о мошенничестве
Экс-депутат горсовета Уфы Александр Баутский оправдан по делу о крупном мошенничестве в связи с его непричастностью к совершению преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.
Сам Александр Баутский после оглашения приговора заявил, что ожидал такого решения.
- Я никакого отношения к этому господину (Тимофей Брейкин, пострадавший по делу - прим.ред.) не имел в жизни никогда, - заявил он журналистам после оглашения приговора. - Я его видел два раза в жизни: когда он пришел деньги Чеховой (Екатерина Чехова, бывший партнер господина Баутского, директор компании «Фирма Факел», через которую якобы была проведена сделка – прим. ред.) относить и когда он пришел и ему сказали: ваших денег не поступило.
Напомним, Баутский обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как ранее сообщала прокуратура, в августе 2010 года Александр Баутский, будучи учредителем и директором компании-застройщика ООО КТП «Стройтехмонтаж», взял у двоих клиентов 6,8 млн руб в счет оплаты квартир в строящемся доме на улице Крупской в Уфе. Однако денежные средства на счет данной организации не внес, а потратил их на личные нужды. Пострадавшим по этому делу признан преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета Тимофей Брейкин. Обвинения запрашивало для Баутского наказание в виде восьми лет колонии общего режима.