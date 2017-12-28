Экс-депутат горсовета Уфы Баутский оправдан по делу о мошенничестве

Приговор оглашен сегодня в Кировского районном суде Уфы.

Экс-депутат горсовета Уфы Александр Баутский оправдан по делу о крупном мошенничестве в связи с его непричастностью к совершению преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

Сам Александр Баутский после оглашения приговора заявил, что ожидал такого решения.

- Я никакого отношения к этому господину (Тимофей Брейкин, пострадавший по делу - прим.ред.) не имел в жизни никогда, - заявил он журналистам после оглашения приговора. - Я его видел два раза в жизни: когда он пришел деньги Чеховой (Екатерина Чехова, бывший партнер господина Баутского, директор компании «Фирма Факел», через которую якобы была проведена сделка – прим. ред.) относить и когда он пришел и ему сказали: ваших денег не поступило.