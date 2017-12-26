Бывшему депутату горсовета Уфы запросили 8 лет лишения свободы

Александр Баутский обвиняется в крупном мошенничестве.

Сегодня, 26 декабря, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата горсовета Уфы, владельца крупного строительного бизнеса Александра Баутского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее сообщала прокуратура, в августе 2010 года Александр Баутский, будучи учредителем и директором компании-застройщика ООО КТП «Стройтехмонтаж», взял у двоих клиентов 6,8 млн руб. в счет оплаты квартир в строящемся доме на улице Крупской в Уфе. Однако денежные средства на счет данной организации не внес, а потратил их на личные нужды.

Пострадавшим по этому делу признан преподаватель Уфимского государственного авиационного технического университета Тимофей Брейкин.

Подсудимый выступил с последним словом и сообщил, что виновным в совершении преступления себя на считает.

- Доказательства, на которых построено обвинение, это слова Чеховой (Екатерина Чехова – бывший партнер господина Баутского, директор компании «Фирма Факел», через которую якобы была проведена сделка – прим. ред.), что я, Баутский, получил деньги. Эти слова абсолютно ничем не подтверждаются. Прокуратура предлагает вам вынести мне приговор на словах одного свидетеля, у которого стойкая неприязнь ко мне, и которого я обвиняю в хищении имущества на десятки миллионов рублей. Чехова оговаривает меня с целью мести за то, что я 7 лет пытаюсь привлечь ее к уголовной ответственности и за то, что я добился ее осуждения Советским районным судом, - сказал Александр Баутский.

По его словам, квартира Тимофея Брекина была не единственной. Екатерина Чехова, по его словам, заключила 4 таких же договора.

- Все скандалы, которые я за 26 лет строительства, сегодня имею, все эти скандалы связаны с гражданкой Чеховой, которая, присваивая чужие деньги, обвинила меня в этом, - сказал он.

Александр Баутский заявил, что дважды писал заявление о том, чтобы «пройти полиграф, чтобы доказать тому, кто ведет это следствие, в том, кто и какие деньги где и когда брал».

По словам Тимофея Брейкина, на прошедших судебных прениях гособвинитель запросил для Александра Баутского 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб.