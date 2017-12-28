Объявленный в розыск депутат Андрей Носков помещён в изолятор в Уфе

Носков прилетел в Уфу сегодня утром и был задержан в аэропорту.

Сегодня, 28 декабря, стало известно, что депутат Уфимского горсовета Андрей Носков, которого объявили в международный розыск, вернулся в Уфу. Данную информацию Медиакорсети подтвердили в региональном управлении следственного комитета по Башкирии, добавив, что по прилёту он был помещен в следственный изолятор.

«Коммерсантъ Уфа» сообщает также, что сегодня Верховный суд Башкирии отменил решение о заочном аресте депутата. Поводом для этого стало нарушение Уголовно-процессуального кодекса в части, касающейся запрета помещать под арест подозреваемых в мошенничестве, связанном с предпринимательской деятельностью.

- Очевидно, что Носков прибыл в Уфу, надеясь на то, что Верховный суд встанет на его сторону, однако схема дала сбой, и самолёт сел раньше, чем началось рассмотрение ходатайства адвокатов, - сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. - Он будет находится в изоляторе, пока не поступит документ из Верховного суда. Но для следователей тоже мало хорошего, вряд ли они смогут в ближайшее время допросить Носкова.

По информации другого источника, поступившей в редакцию в 19.00 уфимского времени, депутат Андрей Носков "пьет чай" в окружении своих близких, а завтра он появится в уфимском городском Совете.