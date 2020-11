В Уфе около многоэтажного дома по улице Зорге прохожие обнаружили тело пенсионера. Мужчина был без одежды. Возможно, он упал с высоты, сообщили очевидцы в соцсетях.

В Следственном комитете Башкирии сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. На месте работают судмедэксперты. — По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter