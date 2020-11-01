Тела двух женщин обнаружены при пожаре в доме в Башкирии

Напомним, 26 октября в Федоровском районе республики в результате пожара в доме погибла мать и двое ее детей пяти и трех лет. По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. Тело трехлетнего малыша было обнаружено лишь вечером.