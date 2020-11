Тела двух женщин обнаружены при пожаре в доме в Башкирии

В МЧС республики сообщили подробности случившегося.

Жертвами пожара в доме в Давлекановском районе Башкирии стали две женщины. По данным МЧС по РБ, трагедия произошла вечером 31 октября на улице Молодежная в селе Поляковка. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава. Огнеборцам удалось справиться с пожаром за 20 минут. Причина произошедшего пока не установлена. Напомним, 26 октября в Федоровском районе республики в результате пожара в доме погибла мать и двое ее детей пяти и трех лет. По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. Тело трехлетнего малыша было обнаружено лишь вечером.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter