Тела двух женщин обнаружены при пожаре в доме в Башкирии

Тела двух женщин обнаружены при пожаре в доме в Башкирии

Вчера, 10:45ПроисшествияВалерия Панаева
В МЧС республики сообщили подробности случившегося.

Жертвами пожара в доме в Давлекановском районе Башкирии стали две женщины.

По данным МЧС по РБ, трагедия произошла вечером 31 октября на улице Молодежная в селе Поляковка. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава. Огнеборцам удалось справиться с пожаром за 20 минут. Причина произошедшего пока не установлена.

Напомним, 26 октября в Федоровском районе республики в результате пожара в доме погибла мать и двое ее детей пяти и трех лет. По данным источника Mkset, сначала спасатели вытащили тело матери, еще через два часа было найдено тело старшего сына. Тело трехлетнего малыша было обнаружено лишь вечером.

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