Сегодня, 9 ноября, председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил о случаях смерти на воде на оперативном совещании в правительстве РБ.

Известно, что из реки Ик в городе Октябрьском и озера Грязное в Дюртюлинском районе извлечены тела двух рыболовов. Обстоятельства трагедии выясняются. Напомним, в этом году за купальный сезон в водоёмах Башкирии погиб 21 человек. Утонули 18 мужчин, две женщины и один ребёнок. Возраст утонувших — от 34 до 53 лет. Все происшествия зафиксированы в несанкционированных местах купания.

