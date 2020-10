В мексиканском штате Гуанахуато нашли захоронения с останками пятидесяти тел людей, которые числились пропавшими без вести.

Газета “Известия” сообщает, что захоронения находились в пятидесяти двух точках штатов. В настоящее время правоохранители проводят дальнейшие поиски. Обнаруженные останки тел извлечены. Специалисты полагают, что погребенные стали жертвами преступных формирований. Также сообщается, что полиции известно по крайней мере еще о пятнадцати точках захоронений.

