Накануне вечером после продолжительной болезни в Уфе в возрасте 83 лет скончался знаменитый деятель кино. Фарит Габитов связан с историей становления башкирского кино, он был вдохновителем для многих коллег.

Фарит Габитов родился в деревне Азналкино Белорецкого района. После университета работал воспитателем в интернате и литературным сотрудником в молодежной газете «Ленинец». Большую часть своей жизни он посвятил развитию кинематографа в Башкирии. Для популяризации индустрии организовывал общественные, политические и культурные мероприятия. Часто выступал в роли эксперта и консультанта во время съемок фильмов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter