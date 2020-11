Пьяный житель Уфы зарезал свою жену и тёщу

Жителя Уфы задержали по подозрению в убийстве жены и её матери, сообщает следственное управления СКР по Башкирии.

29 октября были обнаружены тела 44-летней женщины и её 69-летней матери с множественными колото-резаными ранениями в квартире дома на улице Кольцевая. Позже следователи выяснили, что к убийству причастен муж первой погибшей. 26 октября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый нанёс жене ножевые ранения. То же самое он сделал с её матерью, когда та вернулась домой. Мужчина покинул место преступления и две недели скрывался в Уфе, а затем обратился в центр социальной помощи бездомных, где его и задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина сознался в содеянном. В настоящее время он заключен под стражу. Напомним, ранее на 49-летнего мужчину было заведено уголовное дело за подозрение в убийстве матери. 3 ноября в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый в ходе ссоры нанёс своей матери множественные удары деревянной палкой по голове, после чего она скончалась.

