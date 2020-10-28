В Башкирии два брата убили человека и спрятали труп в подвале

В Башкирии два брата убили человека и спрятали труп в подвале

Вчера, 16:52ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Двое жителей Башкирии были задержаны в поезде, отправляющемся в город Новосибирск. Так они пытались избежать наказания за убийство. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

26 октября 2020 года тело 33-летнего мужчины было обнаружено в подвале частного дома в городе Уфа. Следователи выяснили, что в его смерти виновны двое братьев 30 и 22 лет, которые также проживали в Уфе.

В ходе расследования выяснилось, что 14 октября мужчины приехали в гости к своей знакомой. Там же находился и погибший. Братьям не нравилось присутствие этого мужчины. В течении двух дней они выясняли отношения. В какой-то момент конфликт дошел до крайней точки, и братья убили знакомого. Они нанесли ему множество ударов руками, ногами, табуреткой и черенком от лопаты, после чего отнесли его в подвал.

Спустя два дня они обнаружили, что мужчина скончался. Осознав свой поступок, два брата вместе с хозяйкой дома скрывались в Уфе, после чего сели в поезд до Новосибирска. Там их задержали сотрудники полиции. Однако девушки с ними не было. Выяснилось, что она оторвалась от преступников и сообщила о произошедшем своему отцу.

Сейчас с задержанными проводят первоначальные следственные действия. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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