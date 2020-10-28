В Башкирии два брата убили человека и спрятали труп в подвале

В ходе расследования выяснилось, что 14 октября мужчины приехали в гости к своей знакомой. Там же находился и погибший. Братьям не нравилось присутствие этого мужчины. В течении двух дней они выясняли отношения. В какой-то момент конфликт дошел до крайней точки, и братья убили знакомого. Они нанесли ему множество ударов руками, ногами, табуреткой и черенком от лопаты, после чего отнесли его в подвал.